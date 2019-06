Basket giovanile, l'Under 18 della OneTeam campione regionale Gold

Campioni regionali! Dopo il prestigioso 5° posto alle Finali Nazionali Under16 del 2018, la squadra Under18 di OneTeam-Pallacanestro 2.015 ha conquistato il titolo di campione regionale Gold sconfiggendo nella finele di Castelfranco Emilia l'Assigeco Piacenza 80-56. Una vittoria che, nonostante il largo margine finale, non è stata facile per i ragazzi di coach Giuseppe Barbara che hanno chiuso sotto il primo quarto dove hanno pagato il gioco in velocità dei piacentini e scarse percentuali di tiro. Tutt'altra musica nel secondo quarto e poi nella seconda metà gara. I forlivesi sono andati in crescendo e grazie alla difesa - soprattutto quella di Squarcia sul miglior elemento Assigeco - e ad un 6/6 da tre di Zambianchi hanno chiuso vittoriosi ed in trionfo. Al termine di una stagione che ha visto i ragazzi del 2002 (più Creta, Mistral e Zambianchi del 2003) chiudere con un bilancio di 27 vittorie e due sole sconfitte.

ONETEAM-ASSIGECO PIACENZA 80-56 (18-20, 43-31, 65-44)

ONETEAM - Zambianchi 22, Mistral, Creta, Torelli 13, Adamo, Dangelo, Gorini 2, Flan 11, Syla, Squarcia 11, Fabiani 9, Gaspari 12. All.: Barbara