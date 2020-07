Basket, Giulio Gaspari completa il poker degli Under dei Baskers Forlimpopoli

Altro annuncio in casa Baskers Forlimpopoli. In virtù della collaborazione col Ca’Ossi Basket approda in forza alla compagine artusiana un altro under. Si tratta di Giulio Gaspari (guardia, 2002, 186 centimetri), reduce dalla brillante esperienza coi Titans San Marino in serie C Silver Marche ed Under 18 Eccellenza. Arriva a Forlimpopoli per dar seguito al suo percorso di crescita peraltro appena iniziato. Esterno con buon tiro dai 6,75 metri, all’occorrenza potrà disimpegnarsi anche nel ruolo di playmaker. "Al primo impatto ho trovato un gruppo compatto ed affiatato, con obiettivi chiari e delineati", sono le parole di Gaspari. Si riempie così la quarta casella under in casa rossonera con Gorini, Torelli e Bessan.

