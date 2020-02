Basket, Giulio Zambianchi tra gli "Atleti a disposizione" della Nazionale Under 17

Giulio Zambianchi, ragazzo dell’Under 18 Gold, e già nel giro della Serie A, risulta tra gli "Atleti a disposizione" convocati da coach Capobianco e dal settore Squadre Nazionali Giovanili per le attività di preparazione della Nazionale Under 17 Maschile, che si terranno a Granozzo con Monticello (Novara) dal 16 al 18 febbraio. Ma non è tutto: infatti Alex Ceredi e Leonardo Bassi, che militano nell’Under 16 Eccellenza, sono stati convocati dal Comitato Regionale Emilia Romagna per il "Progetto Altezza" maschile.

I due ragazzi prenderanno parte ad un allenamento che si terrà mercoledì 12 febbraio 2020 a Medicina (Bologna). Insieme a loro, è stato convocato anche Fabio Crocini, assistente preparatore fisico della Serie A e preparatore fisico delle nostre giovanili. Tutti saranno a disposizione del responsabile tecnico territoriale, Valeria Giovati.