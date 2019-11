Basket, i Baskèrs vincono al PalaLupi contro il Pianoro

Sulle ali di un ritrovato entusiasmo i Baskérs si presentano al Pala Lupi di Pianoro pronti a lasciarsi alle spalle il trascorso weekend: coach Agnoletti sentenzia “andiamo a prenderci questa vittoria”. I Baskérs arrivano da una anomala sconfitta, al cospetto di una delle formazioni più equilibrata e scolastica, in senso positivo, che staziona in zona medio-alta della classifica e imporranno un gioco più incisivo in tutte le aree del campo, confermando la testa della classifica.

Solo nel primo periodo Pianoro riuscirà a tenere il passo di Forlimpopoli, che poi inizierà gradualmente l’allungo e darà un netto distacco all'avversario. Tutti in campo e dando un ottimo contributo. L’evergreen Rombaldoni delizierà gli intervenuti supporter forlimpopolesi con passaggi no-look, appoggiate in penetrazione “slalom” e bordate dalla medio-lunga distanza. Rossi e Cristofani, non sono da meno e consentono di aprire praterie nella difesa avversaria per assist decisivi. Saranno invece Totaro e Piazza ad alzare gli scudi difensivi sotto canestro con l’appoggio dei compagni in campo a chiudere le saracinesche perimetrali, e a poco serviranno i tentativi degli esterni locali.

Gioco di squadra, difesa presente, e attacco calibrato e commisurato, con l’intento di sprecare il minor numero di palloni possibile, e ampie rotazioni che vedono in campo tutta la panchina Baskérs. L’accelerata imposta nel secondo quarto dalla Agnoletti-band aumenta progressivamente anche nel secondo tempo dal +1 al +26 finale. Ora riposo e mercoledì si ritorna in campo al Pala Picci alle 21:15, quando arriverà Russi per il turno infrasettimanale.

PALLACANESTRO PIANORO – BASKERS FORLIMPOPOLI 36 – 62 (14-15 / 19-28 / 24-44)

Pianoro: Tosiani (k) 3, Bonazzi, Nicoletti 4, Grandi, Nobis, Ricci, Pierini 6, Minghetti 16, Vaccari 2, Nanni 5, All. Fasone, Ass. Caldarella.

Baskérs: Gorini 5, Rossi 9, Rombaldoni (k) 14, Cristofani 6, Biffi, Piazza 8, Servadei 9, Totaro 6, D’Angelo, Plachesi 2, Godoli 3, Stella, All. Agnoletti, Ass. Ronci.