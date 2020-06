Basket, i personaggi mitologici del Palafiera: "Fino alla fine i biancorossi" diventa un libro

"Fino alla fine i biancorossi". E'il titolo di un racconto di Simona Palo, selezionato dal giornalista e scrittore Stefano Andrini, curatore del concorso letterario "Racconti sportivi" edito da Historica Edizioni. Tre sono le antologie contenenti racconti aventi come tema comune lo sport in tutte le sue forme e disponibili sul sito della casa editrice Historica. Il testo della scrittrice forlivese racconta di una partita di basket e di personaggi mitologici in una domenica affollata al Palafiera di Forlì.

Ma non solo. C'e'anche la storia di una divisa sportiva,messa da parte per indossare un camice in corsia,per tornare a cantare Romagna mia fino a perdere la voce. Simona Palo, impiegata di Formula Servizi per la Cultura, a partire da inizio periodo di emergenza sanitaria collabora con il settore Cultura e Musei del Comune con la rubrica #LeCronachediSimo, pubblicando sulle pagine social fb e Instagram i suoi racconti ambientati all'interno delle Collezioni permanenti.