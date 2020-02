Basket, i risultati delle giovanili dell'Unieuro 2.015: bene l'under18 e l'under16 Gold

Questo il riepilogo settimanale, con risultati, tabellini e cronache, delle gare che hanno giocato le squadre del settore giovanile della Pallacanestro Forlì 2.015:

U18 Gold

AICS – Pallacanestro 2.015 Forlì 39 -71 (10-19; 22 -36; 33-58)

Pallacanestro 2.015 Forlì: Bandini 5, Spagnoli, Benzoni 9, Sabbioni 2, Bertozzi, Zambianchi 15, Sampieri, Mistral 5, Guardigli 12, Troisi 6, Bagnolini 9, Stoica 8.

All.Tumidei. Ass. Abbondanza.

Buona vittoria per Pallacanestro 2.015 contro gli amici dell’AICS. Partita iniziata con il piede giusto per i biancorossi che, con la giusta intensità difensiva, solcano subito un buon break (10-19). La compagine biancoceleste dell’Aics non ci sta e, alternando difese a zona e a uomo, riesce a rimanere in zona di galleggiamento alla fine del secondo quarto (22-36). Nel terzo quarto la Pallacanestro 2.015 aumenta l’Intensità difensiva, riesce a correre come sa, ed indirizza il match che si chiude sul 39-71. Grazie a questa vittoria Forlì consolida il posizionamento play off.

Gli altri risultati del girone e la classifica aggiornata, potete trovarli a questo link: http://bit.ly/2MVODa

Under 16 Eccellenza

BSL San Lazzaro – Pallacanestro 2.015 95-64 (22-20; 51-32; 73-50)

Pallacanestro 2.015: Coralli 2, Bandini 5, Guardigli, Bellini 2, Spagnoli 6, Ceredi 19, Bassi 2, Ragazzini 7, Rondoni, Benzoni 11, Sabbioni 10.

All: Gandolfi. Ass: Abbondanza, Mazzotti.

Inizio di partita a dir poco perfetto per i padroni di casa, candidati a vincere il titolo a fine stagione, che nel giro di 3 minuti si portano avanti di 10 punti. Arriva però immediata la reazione di Forlì che è brava a rispondere ai colpi avversari e chiudere il primo quarto sotto solo di 2 lunghezze. Nel secondo quarto San Lazzaro alza il livello difensivo e trova canestri dal perimetro, creando così un certo margine di distacco che rimarrà fino alla fine, perchè infatti i forlivesi saranno bravi a mantenersi in equilibrio per i restanti due quarti. Solo nei minuti finali i bolognesi aumentano il divario.

Gli altri risultati del girone e la classifica aggiornata, potete trovarli a questo link: https://bit.ly/3464VoS

Under 16 Gold

U.P. Calderara – Pallacanestro 2.015 59-73 (13-21, 34-38, 48-57)

Pallacanestro 2.015: Guaglione 11, Ricci 21, Preda 4, Gigliotti 4, Bacchi 3, Mercuri, Collinelli, Ghetti 4,

Martinelli 3, Bacchilega 7, Cimatti 2, Bondi 14.

All Minghetti Ass. Grilli

L’inizio vede uno scambio di canestri quasi alla pari tra le due squadre, ma dopo metà quarto Forlì inizia a difendere sul serio e prova il primo strappo, portandosi sul +8 di fine quarto. Nel secondo i padroni di casa provano a riavvicinarsi grazie al bonus di falli raggiunto presto dai biancorossi, ed il risultato a metà è 34-38 per gli ospiti. Dopo metà del terzo periodo si decide la partita: la Pallacanestro 2.015 prima rimette 10 punti di scarto fra sé e l’avversario, dopodiché riesce a non far segnare più Calderara per almeno 7 minuti nell’ultimo quarto scappando oltre i venti punti. Il finale serve solo a fissare il risultato della vittoria.