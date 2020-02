Basket, il coronavirus ferma il campionato: domenica di stop forzato

Il coronavirus ferma i campionati di basket.La Federazione Italiana Pallacanestro, di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la LegA Basket femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, dispone la sospensione, ed il conseguente rinvio, di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile. La Federazione continuerà ovviamente a monitorare con il massimo scrupolo l’evolversi della situazione sul territorio Nazionale, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti. Nel provvedimento rientra anche la gara tra Pallacanestro 2.015 e Andrea Costa Imola, che è stata rinviata a data da destinarsi.

GAETANO SCIREA - Questa l'informativa del Gaetano Scirea: "In base alle direttive del nuovo allegato esplicativo del presidente della regione Emilia Romagna, nell’ambito sportivo possono rimanere aperti tutti gli impianti pubblici e privati ed in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (porte chiuse) o eccezionali concentrazioni di persone. In particolare, per quanto riguarda la società Gaetano Scirea Bertinoro, da mercoledì riprenderanno sia le attività (allenamenti) del settore giovanile che quelle della serie C Gold. Confermato lo stop di tutti i campionati (partite ufficiali) fino a domenica".