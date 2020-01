Basket, il Forlimpopoli batte Imola e agguanta la testa della classifica

Un Piazza in versione Extra-Lusso (27 punti) regala il successo a Forlimpopoli che batte per 79-62 International Imola e agguanta la testa solitaria della classifica.

Un avvio difficile per i Baskérs che partono 0-9 senza mai trovare la via del canestro, la squadra di Agnoletti costruisce però buone azioni, fino a sbloccarsi al quinto minuto di gioco con Serrani. Le squadre segnano comunque poco e alla pausa lunga il risultato è di 31-26. Nel secondo tempo però cambiano le cose e Servadei con 3 bombe e un’incursione al ferro apre il solco, che sarà definitivo e porta i Baskérs in vantaggio di 11 lunghezze; di li in poi uno scatenato Gian Marco Piazza domina sotto canestro grazie anche agli Assist di Rombaldoni e Rossi.

Grazie a questa importante vittoria i Baskérs volano a + 2 su Grifo Imola con il favore dello scontro diretto, ma occhio perché sabato al Picci arriva Sant’Agata, che sta affrontando un momento di forma strabiliante e venderà cara la pelle. Inutile poi nascondere un po’ di apprensione per le condizioni di Serrani, vittima di un possibile infortunio muscolare del quale però non si conosce ancora l’entità.

Periodi: 9/14 - 31/26 - 57/45 - 79/62

Baskérs: Gorini 4, Rossi, 2, Rombaldoni (k) 11, Squarcia 2, Cristofani 2, Biffi, Piazza 27, Servadei 17, Torelli 2, Serrani 11, Godoli, Stella 1, All. Agnoletti, Ass. Ronci.

G.S. International: Wiltshire T.J. 5, Dal Fiume 9, Fazzi 1, Zambrini 6, Poloni, Fussi 8, Poli 5, Ravaglia 7, Ricci Lucchi 3, Verde 12, Franzoni 2, Puntolini 4, All. Dal Monte, Ass. Moschini.