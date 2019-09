Basket, il Gaetano Scirea fa suo il primo "Torneo Città di Bertinoro"

E' basket d'estate, ma intanto il Gaetano Scirea fa suo il gagliardetto del "Città di Bertinoro". La compagine di coach Alessandro "Tuxon" Tumidei si è imposta in finale contro i Titans San Marino per 95-69. Il tabellino (36-16; 52-33; 75-47) parla di un incontro a senso unico, guidato dai bianconeri fin dal primo quarto con ben 36 punti in cassaforte. Promettono bene Farabegoli e Zambianchi, capaci di mettere a referto 18 e 16 punti. I bertinoresi partono subito forte, spinti dalle giocate del solito Montaguti e da un sempre più convincente Zambianchi, che colpisce a ripetizione dall’arco. Dall’altra parte gli ospiti perdono presto per falli Saponi, manifestando difficoltà nella meta campo difensiva e chiudono così il primo quarto in forte svantaggio (36-16).

Di fatto la partita si chiude qua, con la squadra di casa a gestire il vantaggio, trovando buoni spunti anche dai propri lunghi, Farabegoli e Ravaioli su tutti, mentre i sammarinesi non danno mai l’impressione di poter tornare in partita. Nell’altra finalina tra Virtus Imola e Lugo, sono i romagnoli ad imporsi con un perentorio più 13 (75-62), frutto di una partita spaccata con il parziale del secondo quarto, dove sono Presentazi dall’arco e un’attenta regia di Masrè a creare il solco. Le squadre sono state premiate dall’assessore allo Sport di Bertinoro Federico Campori, con premi donati dal Comune di Bertinoro.

GAETANO SCIREA BERTINORO: Bracci 8, Solfrizzi En. 5, Rossi 11, Montaguti 9, Angeletti, Zambianchi 16, Ravaioli 8, Bessan 2, Ricci 6, Farabegoli 18, Stoica 6, Solfrizzi Em. 6. All.: Tumidei

TITANS S.MARINO: Flan 17, Palmieri 2, Raschi 11, Macina 6, Squarcia 2, Sorbini 11, Campajola, Buzzone 9, Semprini Cesari 9, Gaspari 2, Saponi, Alviti, All.: Padovano M.

Arbitri: Alessi di Lugo e Bettini di Faenza