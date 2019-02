Basket, il punto sulle squadre giovanili OneTeam: due vittorie ed una sconfitta

Due vittorie ed una sconfitta nelle gare disputate nel fine settimana per le formazioni targate OneTeam-Pallacanestro2.015. Mentre la compagine Under18 Gold rimane ancora imbattuta con 17 vittorie in 17 gare, a sorridere sono state le squadre Under16 Eccellenza ed Under15 Gold, mentre l'Under16 è stato sconfitta. La squadra di OneTeam-Pallacanestro 2.015 ha sconfitto Pontevecchio 77-58 nella terzultima gara della prima fase.

A questo punto, messo al sicuro già da tempo l'accesso alla seconda fase che qualificherà le prime cinque di ogni raggruppamento, OneTeam punta al secondo posto nel girone alle spalle della Virtus Bologna già prima. Perché ciò accada i ragazzi di coach Giuseppe Barbara avranno due strade: o battere venerdì in casa Pontevecchio e poi eventualmente contenere la sconfitta nella gara di domenica a San Lazzaro entro i 18 punti di margine, oppure, in caso di sconfitta venerdì, andare a vincere a San Lazzaro. Sconfitta di misura invece per la squadra Under 16 Silver di coach Rod Griffin contro i Pirates di Misano.

Buona la prova dei ragazzi forlivesi che però hanno ceduto nel finale. Partita mai in discussione e vittoria alla fine ampia ed agevole per l'Under 15 Gold, con i padroni di casa che hanno messo fin da subito grande pressione in difesa (28 recuperi alla fine) e tirato con buone percentuali in attacco. Diversi forlivesi hanno chiuso con oltre il 65% al tiro da 2. Determinante prestazione di Maltoni che ha chiuso con 23 punti.

I tabellini

UNDER16 ECCELLENZA

ONETEAM-POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 77-58 (21-14, 39-29, 62-42)

ONETEAM - Serra 9, Zambianchi 20, Bandini 6, Mistral 4, Creta 12, Bertini 2, Gardini 2, Sampieri 4, Baroncini 2, Monticelli 10, Scarpellini, Dini 6. All.: Barbara

UNDER16 SILVER

ONETEAM-PIRATES MISANO 57-62

ONETEAM - Bonoli 4, Brighi, Perugini 9, Monti 19, Gardini 10, Persiani 2, Paggetti 13, Lombardi. All.: Griffin

UNDER15 GOLD

ONETEAM-GS FORTITUDO 83-42 (20-6, 41-19, 59-33)

ONETEAM - Maltoni 23, Martinelli 11, Bandini 12, Ghetti 2, Mercuri 2, Gigliotti 7, Bondi 3, Barzanti, Bassi 6, Coralli 4, Rondoni 9, Guardigli 4. All.:Tumidei