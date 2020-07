Basket, il "sindaco" torna a Forlì: coach Dell'Agnello riabbraccia Nicola Natali

Nicola Natali torna a Forlì. L'ala di 202 centimetri indosserà i colori della Pallacanestro 2.015 nella stagione 2020-2021. Nella città mercuriale ha disputato due stagioni il 2011 ed il 2013, una delle quali con Sandro Dell’Agnello in panchina (era il 2012-2013 e “il sindaco” chiuse a 7,9 punti e 3,8 rimbalzi di media in 30 partite). Nato a Firenze l’1 settembre 1988, è cresciuto cestisticamente a Montecatini. Nel 2005 ha cominciato la sua carriera tra i senior con la maglia toscana, prima del passaggio a Trento, dove ha giocato tra il 2009 e il 2011.

Dopo le due stagioni forlivesi, la sua carriera è proseguita sempre in A2 a Barcellona Pozzo di Gotto e poi a Casale Monferrato, dove è rimasto tre anni fino al 2017, anno del salto in Serie A con la maglia di Varese. Con i lombardi ha giocato le ultime tre stagioni, raggiungendo i playoff di Lba il primo anno, la Final Eight di Coppa Italia e la semifinale di Fiba Europe Cup l’anno successivo. Nella stagione interrotta a causa dell’emergenza sanitaria è sceso in campo in 14 gare con una media di 9 minuti a partita.

Nicola ha indossato la maglia della Nazionale nelle formazioni Under 16 e Under 18, e nel 2013 è stato convocato per i XVII Giochi del Mediterraneo. In attesa della conferenza stampa di presentazione ufficiale che si svolgerà prossimamente, Nicola sarà protagonista sabato alle 11:30 in una diretta sulle pagine Facebook (Pallacanestro Forlì 2.015) e Youtube (@PallForli) della società. Con lui, il presidente Giancarlo Nicosanti, il general manager Renato Pasquali e coach Dell’Agnello.