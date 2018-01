Basket, il trio One Team trascina l'Emilia Romagna alla vittoria al "Mario Fabbri"

In attesa della ripresa dei vari campionati dopo la sosta per le festività natalizie (la squadra Under 15 scenderà in campo mercoledì sera affrontando alle 21 Reggio Emilia ai Romiti), i ragazzi di OneTeam sono stati grandi protagonisti nell'ottavo Memorial Mario Fabbri, torneo riservato alle rappresentative regionali Under15 che si è svolto a Santarcangelo dal 3 al 6 gennaio. La selezione emiliano-romagnola, guidata dai tre ragazzi di OneTeam, Enrico Mistral, Nicolò Creta e Giulio Zambianchi, ha sconfitto nel girone eliminatorio il Trentino Alto Adige 100-19, il Lazio 100-51 e l'Umbria 84-60. In virtù del primo posto ottenuto con tre vittorie in tre incontri, in semifinale l'Emilia Romagna ha incrociato la seconda dell'altro girone, la Campania, che ha superato 81-55, mentre nella finale 1°-2° posto ha superato la forte squadra della Lombardia 64-61. Contro i lombardi il migliore fra i vincitori è stato Creta autore di 20 punti, mentre Zambianchi e Mistral ne hanno segnati rispettivamente 8 e 4.