Basket, ingresso gratuito al Palafiera per tutti i bambini mascherati per Carnevale

Domenica molto speciale per i bambini all’Unieuro Arena. Per festeggiare insieme il Carnevale infatti Pallacanestro Forlì 2.015 ha deciso di consentire l’ingresso gratuito a tutti gli Under 12 che si presenteranno vestiti in maschera. Un modo speciale per vivere insieme la sfida a XL Extralight Montegranaro, valida per la 21° giornata del campionato di serie A2 Old Wild West. Palla a due della partita alle ore 18. L’iniziativa è valida per il terzo anello giallo ed è necessaria l’esibizione alla cassa di un documento d’identità.