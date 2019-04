Basket, “Join the game”: il Ca'Ossi nelle finali nazionali del torneo 3vs3

Dopo essersi classificata prima a livello regionale per la categoria Under 13 lo scorso 24 marzo nel torneo Fip tre contro tre “Join the game”, la squadra composta dai giovani giocatori del Ca’ Ossi Basket Guardigli, Perrone, Pinza e Rosi parteciperà in giugno alla fase conclusiva della manifestazione, le finali nazionali. Un'altra conferma dell’ottimo lavoro svolto dal Ca’ Ossi, dopo le finali conquistate nel 2014/2015 dal quartetto di Fabiani, Flan, Gaspari e Torelli e quella vinta nella stagione sportiva 2015/2016 dalla formazione Oneteam, di cui facevano parte i caossini Stanghellini e Creta insieme a Mistral e Zambianchi di scuola Aics.