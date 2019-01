Basket, ko a Castel Guelfo: il Gaetano Scirea si lecca le ferite, ma niente drammi

Zero punti per il Gaetano Scirea dalla prima delle tre trasferte consecutive. Contro Castel Guelfo i bianconeri avevano saputo tener testa ai padroni di casa, poi è prevalsa la fisicità e l’enorme profondità della panca gialloblù. Dopo un avvio equilibrato sono i panieri di Saccà ed i punti dei Govi – Filippo con tripla – a sancire il 15-8 del 7’ con primo time out. In uscita 4-8 di parziale con il ritrovato Frigoli e Ricci a menare la danza. Nel secondo periodo, unico della gara favorevole ai bianconeri, Bertinoro opera il sorpasso al 19’ (29-31) con due bombe di Ravaioli già in doppia cifra (ma non segnerà più) e la solita abnegazione del capitano Enrico Solfrizzi. Al rientro dagli spogliatoi la verve del ritrovato Grillini e l’atipicità di Musolesi stampano il 51-41 del 27’30” coadiuvati dall’ottimo Santini che corrobora dalla panchina la netta superiorità interna sotto le plance (35 a 22 il computo definitivo dei rimbalzi). Nell'ultimo periodo i romagnoli rimangono con le unghie di Bracci aggrappati al match quando due siluri del solito Grillini inframezzati da un panieri di Baccarini mettono di fatto fine all'incontro (62-49 al 34’). Ancora priva di Dilas il Gaetano Scirea si lecca le ferite senza fare drammi e sfruttando il primo turno di riposo avrà modo di preparare al meglio la delicata sfida del 27 gennaio col fanalino di coda S.Lazzaro.