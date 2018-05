Basket, l'OneTeam batte Avellino e vola alle finali nazionali

Nella terza ed ultima giornata dell'Interzona disputata a Livorno nello storico palasport dell'Ardenza, la formazione Under 15 di OneTeam Basket Forlì sponsorizzata Olitalia supera la Sidigas Avellino e con questa vittoria chiude al secondo posto nel girone alle spalle di Bassano del Grappa ed approda alle finali nazionali di categoria che si svolgeranno a Roseto degli Abruzzi dal 28 maggio al 3 giugno.

Quella contro gli irpini è stata una partita difficile, la vittoria è stata sofferta, ma alla fine è stata più che meritata per una squadra che è sempre stata avanti nel punteggio e solo una volta è stata raggiunta per la parità sul 42-42 a 7'31'' dalla fine. Ma qui contro l'aggressività dei campani, che hanno difeso pressing a tutto campo dal primo all'ultimo minuto, sono arrivate due bombe di Enrico Mistral che hanno scavato il break decisivo per il 52-42 a 2'10'' dalla sirena oltre a due canestri uno di Dini ed uno di Zambianchi. Poi i ragazzi di coach Barbara hanno chiuso il cerchio con tre difese di eccellente qualità che hanno sancito la meritata affermazione dei romagnoli. Ma se Mistral è stato decisivo con il suo 5-9 da tre, non può essere dimenticato il contributo di tutti gli altri ragazzi forlivesi, da Creta a Sampieri, da Bandini a Zambianchi e Scarpellini passando per il grande cuore di Matteo Dini. Insomma una vittoria di squadra contro una Sidigas fisica, scaltra, atletica e molto difficile da affrontare. Ma i ragazzi del 2003 ce l'hanno fatta ed hanno raggiunto per la prima volta il prestigioso traguardo delle finali nazionali. A testimonianza del grande lavoro svolto da coach Barbara e dal suo staff tecnico e da tutta la società forlivese.



ONETEAM FORLI-SIDIGAS AVELLINO 53-45 (19-14, 32-30, 42-39)

ONETEAM: Zambianchi 14, Serra n.e. Maltoni n.e. Bandini 2, Mistral 16, Creta 12, Gardini n.e. Sampieri 2, Borgehsi n.e. Scarpellini 3, Monticelli, Dini 4. All.Barbara

SIDIGAS: Bellizzi, D'Auria, Venga, D'Amico 11, Caiazza 6, Buglione 1, Laudanna 7, De Matteis n.e. Ciampa 6, De Riggi 12, Puzo n.e. Gervasio 2. All.: Gabriele