Basket, l'Under 18 della OneTeam non si ferma: piegate San Marino e Ravenna

La formazione Under 18 di OneTeam-Pallacanestro 2.015 porta a sedici le vittorie di fila nel campionato Gold. La quindicesima affermazione è arrivata a San Marino nonostante le assenze di ben cinque pezzi importanti come Fabiani, Flan, Creta, Zambianchi e Gorini. Fra i ragazzi di coach Giuseppe Barbara in evidenza Gaspari autore di 23 punti, suo massimo stagionale. Altra vittoria in una gara senza storia, o quasi, contro Ravenna per 86-29. Gaspari, per la seconda gara di seguito è stato il miglior realizzatore della formazione forlivese chiudendo con 28 punti. Prova di forza e bella vittoria strappata con tenacia e convinzione dei ragazzi della squadra OneTeam, che partecipa al campionato Under16 Silver, che supera il Gaetano Scirea 59-58 dopo un tempo supplementare. Sono stati quattro tempi di sostanziale equilibrio, ma poi nel prolungamento i ragazzi di coach Griffin hanno gestito la gara con autorità e sono usciti vittoriosi, pur con quattro giocatori usciti per 5 falli.

Importante vittoria per la squadra Under15 di OneTeam-Pallacanestro 2.015 nel campionato Gold, che batte agevolmente la Salus Bologna e, sfruttando la contemporanea sconfitta di Faenza Basket Project col fanalino di coda Stars Basket (prima vittoria su 12 gare) riagguanta la testa della classifica al fianco di Faenza. Domenica senza preoccupazioni per la squadra forlivese che già dopo i primi 10' mette la partita sui giusti binari. Coach Tumidei chiede da subito grande intensità difensiva ai suoi ragazzi, la Salus fatica a superare la difesa a tutto campo degli avversari e regala alla squadra di casa molte palle perse. Buone le percentuali al tiro della squadra forlivese e buona prestazione di Bellini che chiude con 16 punti, 7 palle recuperate e 7 rimbalzi. Nel quarto periodo, a partita già chiusa, i padroni di casa perdono la concentrazione e concedono qualche palla di troppo ai bolognesi.

UNDER18 GOLD

SAN MARINO-ONETEAM 47-86 (17-29, 25-50, 43-70)

ONETEAM - Scarpellini 10, Mistral 8, Baroncini 6, Torelli 9, Adamo 7, D'Angelo, Monticelli 8, Serra, Dini 1, Syla 2, Squarcia 12, Gaspari 23. All.: Barbara

ONETEAM-RAVENNA 86-29 (23-10, 42-17, 56-24)

ONETEAM - Mistral, Gardini 3, Torelli 5, Adamo 2, D'Angelo 2, Monticelli 11, Gorini 3, Flan 15, Rinaldini 3, Syla, Fabiani 14, Gaspari 28. All.: Barbara

UNDER16 SILVER

ONETEAM-GAETANO SCIREA 59-58 d.t.s.

ONETEAM - Bonoli 4, Brighi 2, Persiani, Monti 6, Casamenti 6, Tassinari 3, Lombardi n.e. Paggetti 4, Gardini 22, Boscherini 5, Donati, Perugini 7, Palmieri n.e. Maccora n.e. All.: Griffin

UNDER15 GOLD



ONETEAM-SALUS BOLOGNA 89-54 (23-7, 47-19, 77-28)

ONETEAM - Maltoni 15, Bandini 9, Bellini 16, Ghetti 6, Gigliotti 7, Bondi 12, Bacchilega 4, Cimatti, Guaglione 11, Bassi 2, Coralli 7, Guardigli. All.: Tumidei