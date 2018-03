Basket, l'Unieuro cerca due punti nel derby contro Bologna

La partita più attesa della stagione va in scena domenica pomeriggio: alle 18 l’Unieuro Arena ospita il derby tra Unieuro Forlì e Consultinvest Bologna, gara valida per la 26esima giornata del girone Est di A2. A due giorni dalla palla a due è arrivata dalla Prefettura di Forlì-Cesena l’ufficialità – su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive - del divieto di vendita dei biglietti ai residenti di Bologna. Una decisione che, pur privando la partita del suo speciale contorno, non intacca l’importanza dei due punti in palio all’Unieuro Arena.

Forlì è a caccia della salvezza matematica, sfumata domenica scorsa per la vittoria di Bergamo e il ko nell’ultimo quarto a Udine dopo un match giocato in larga parte meglio dei padroni di casa. Non sarà facile però assicurarsi lo “scalpo” di una Fortitudo che è reduce dalle due sconfitte consecutive con Ravenna e Treviso: il buon impatto del play inglese Okereafor, inserito in squadra a inizio marzo, garantisce a coach Boniciolli una profondità nella rosa - un senior dovrà essere escluso dal referto - con pochissimi paragoni in A2. Forlì dal canto suo continua a dover fare a meno di Davide Bonacini: come a Udine rotazioni ridotte e necessità di sacrificio per tutti. La gara di andata, sfuggita a Forlì negli ultimissimi minuti, insegna però che il gap fisico e tecnico tra le due squadre è colmabile con intensità e idee.

"Siamo alla ricerca dei due punti e il confronto con le grandi squadre dà sempre maggiori stimoli e concentrazione - dice coach Giorgio Valli - Tre mesi e mezzo fa giocammo una grande partita che purtroppo non bastò, ci riproviamo domenica davanti ai nostri tifosi. Cercheremo di fare una grande gara. Peccato per il divieto di vendita ai biglietti per i residenti a Bologna: verrà a mancare una parte importante di questo sport. Mi auguro che in futuro i derby possano essere visti dal numero maggiore possibile di tifosi". Partita speciale anche per Yuval Naimy, già protagonista assoluto al PalaDozza e chiamato ad un altro match di spessore: "Di sicuro sento l'importanza della partita, soprattutto per i nostri tifosi. Quando giocavo in Israele a Gerusalemme contro il Maccabi la situazione era la stessa. Ci dicono che l'Arena sarà piena, vogliamo far felici i nostri tifosi: vedranno una squadra che metterà in campo tutto quello che ha. All'andata la loro fisicità ci fu superiore nell'ultimo quarto, altrimenti avremmo vinto. Giochiamo meglio in casa però, e questo ci dà fiducia per le prossime due partite".