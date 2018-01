Basket, l'Unieuro Forlì fa il "botto" anche su Youtube

L'Unieuro Forlì 2.015 si conferma tra le squadre più seguite in campionato. Non solo all'Unieuro Arena e in trasferta, ma anche sul web. Il match contro la capolista Alma Trieste, vinto dalla compagine di coach Giorgio Valli, è stato seguito in chiaro sul canale YouTube della Lega Nazionale Pallacanestro da ben 3.457 spettatori. Le visualizzazioni totali sono stati 5.426, mentre il picco di connessioni simultanee di 1.498. La durata media di visualizzazione in diretta è stata 16 minuti e 44 secondi. Si tratta di dati che, insieme all’ovvia attenzione per il risultato della capolista, confermano la straordinaria attrattività dell’Unieuro Arena. E della Pallacanestro Forlì 2.015, che davanti a un pubblico così importante è andata oltre i propri limiti offrendo agli spettatori uno spettacolo emozionante e dagli alti contenuti tecnici.