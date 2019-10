Basket, l'Unieuro Forlì ritrova l'OraSì: la prima di campionato si gioca alle 19

Il tempo delle amichevoli è finito. La palla a due di domenica assegnerà i primi due punti della stagione. Ma quella che andrà in scena al Palafiera sarà una sfida che va ben oltre. Il calendario mette sul piatto dell'appuntamento inaugurale il derby contro l'OraSì Ravenna. Le due compagini si sono già affrontate nel girone bianco di Supercoppa, con quella di coach Sandro Dell'Agnello corsara al Pala De Andrè con un'imbarazzante facilità. Era l'8 settembre ed è trascorso quasi un mese da quel roboante 72-98. Nel mezzo Forlì ha accarezzato il sogno delle Final Four, spentosi per mano di una Udine che ha dimostrato di aver tutte le carte in regola per essere tra le assolute protagoniste del campionato, ed ha trovato risposte significative dal Torneo Irtet disputatosi in Campania e che ha visto i biancorossi battere prima Napoli e poi Caserta.

Il pre-campionato dei bizantini è stato costellato invece da delusioni, anche se le ultime risposte arrivate dalle amichevoli contro Mantova, Verona e Biella hanno ridato entusiasmo al roster guidato da coach Massimo Cancellieri. Dell'Agnello conta di recuperare per il derby Rush e Ndoja: il primo è stato tenuto a riposo a Caserta per un'infiammazione al ginocchio, mentre il secondo è ancora alle prese con un problema al collo che sta affrontando con terapia. Domenica scorsa si è finalmente visto in campo per alcuni minuti. Domenica il parquet darà i primi due punti e scoprirà le carte. Palla a due al Palafiera alle 19. Altre due gare casalinghe inizieranno alle 19: la ventesima giornata contro la Pompea Mantova (il 26 gennaio 2020) e la ventiquattresima contro la Sapori Veri Roseto (16 febbraio).