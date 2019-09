Basket, l'Unieuro gioca per l'accesso alle Final4 di Milano: partita da dentro o fuori contro Udine

Partita da dentro o fuori, quella di domenica: all’Unieuro Arena (ore 18.00) contro Udine, nei quarti di finale di SuperCoppa LNP si gioca per ottenere l’accesso alle Final4 di Milano. È stata una settimana di lavoro intenso per i biancorossi di Sandro Dell’Agnello: “Arrivati a questo punto della competizione, a entrambi farebbe piacere vincere e andare alle F4 – dice il coach - È vero che siamo ancora precampionato, ma andare avanti sarebbe una bella soddisfazione. Il nostro obiettivo è consolidare tutte le cose buone che abbiamo fatto fino ad ora contro un avversario importante e fare dunque un ulteriore passo in avanti”.

A detta di tutti, l’Apu di Alessandro Ramagli è una delle favorite della stagione: “Sono una squadra con tanti punti nelle mani e ottimi tiratori in tutti i ruoli, dal playmaker all’ala forte. Proprio per questo dovremo giocare una gara molto attenta: una delle chiavi sarà proprio quella di non lasciare libertà di conclusione e tiri facili ai loro attaccanti”.

Per quello che riguarda i titoli di accesso all’Unieuro Arena (biglietto a 10 euro, under 14 a 5 euro), che ci sarà la possibilità di acquistarli direttamente sul posto e che la biglietteria chiuderà alla fine del primo tempo della partita. In concomitanza con la gara si svolgerà la “Forlì International Horse Fair” al quartiere fieristico di Forlì, con conseguenze sulla circolazione e sui parcheggi nei paraggi dell’Unieuro Arena.