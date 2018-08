Basket, l'Unieuro ora è al completo: il giovane "lungo" è Samuel Dilas

E' Samuel Dilas il lungo under scelto dalla Pallacanestro Forlì 2.015 per la stagione 2018-19. Classe 1999 origine croate, Dilas può giocare sia da 4 che da 5. Dopo l’esperienza alla Pallacanestro Reggiana, nel 2016 Samuel è tornato alla casa madre Novellara (C Silver) dove, nel 2016/17 con il gruppo U18, ha vinto lo scudetto Elite alle Final Four di Udine risultando uno dei migliori giocatori del torneo. Con l'innesto di Dilas è completo il roster che dal 16 agosto sarà a disposizione di coach Valli per la stagione 2018-19.