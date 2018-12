Basket, l'Unieuro torna in campo con rabbia e orgoglio nella sfida contro Mantova

Ripartire. Con la rabbia ma anche e soprattutto con l’orgoglio. L’Unieuro torna in campo domenica (palla a due ore 18, arbitrano Scrima, Foti e Tarascio) all’Unieuro Arena per il match che chiude il 2018. E quella con Mantova non sarà una partita come tutte le altre: i biancorossi non hanno dimenticato il ko di Bologna, una sconfitta durissima da digerire per come è arrivata, all’overtime e al termine di una prestazione maiuscola condita da mille difficoltà. La corsa alle final eight riparte dall’Unieuro Arena, contro una Pompea Mantova che da cinque partite è guidata in panchina da Alessandro Finelli. Durante l'intervallo saranno consegnati al 'Tavolo per i minori' i circa 500 peluche raccolti durante il Teddy Bear Toss.

Tutti a disposizione per coach Valli, i biancorossi vanno a caccia del decimo successo in campionato per rilanciarsi ai vertici del girone Est. In settimana ha parlato Jacopo Giachetti: "La partita con Mantova che non va presa assolutamente sotto gamba. Loro non avranno nulla da perdere e giocheranno senza pensieri, sciolti, per questo saranno molto insidiosi. Quella di Finelli è una squadra pimpante, con un centro come Morse e che ama la transizione. Dovremo iniziare con il piglio difensivo giusto sin dalla palla a due per poi cercare sempre in attacco il miglior tiro possibile. Per noi è fondamentale vincere le prossime due gare per raggiungere le Final Eight: sarebbero un bel regalo al nostro pubblico e un premio al lavoro svolto dalla società in questi anni".

Fuori per infortuni Luca Vencato e Andrew Warren, coach Finelli ha commentato: “Noi continuiamo ad essere in situazione di emergenza e con tante sfide importanti per i nostri giocatori, alcuni dei quali si trovano a dover ricoprire un ruolo diverso rispetto a quello progettato ad inizio anno. Giocheremo contro una squadra completa in ogni ruolo e con giocatori di alto profilo con due esterni in grado di fare la differenza, su cui tutta la squadra si poggia; con un play veterano che sa innescare i compagni e un giovane italiano, Marini, che ha avuto una buona crescita nel nostro girone”. Ha parlato in settimana anche Anthony Morse: “Sarà una partita tosta, la cosa più importante sarà che ognuno rispetti i suoi ruoli e ci saranno da prendersi responsabilità. Dovremo giocare duro per i quaranta minuti. Io penso che farò il mio lavoro sotto canestro, soprattutto a rimbalzo, provare ad essere leader e creare azione”.