Basket, l'Unieuro torna in campo domenica: derby con Imola a porte chiuse

L'ultima partita giocata dalla Pallacanestro Forlì 2.015 risale al 16 febbraio scorso, con la netta vittoria contro Roseto. Da lì in avanti la squadra di coach Sandro Dell'Agnello è scesa in campo per un allenamento contro i Raggisolaris Faenza. Era il 20 febbraio. Un test-allenamento a porte aperte. Poi l'esplosione dell'emergenza coronavirus. Il rinvio quindi del recupero contro Piacenza, poi lo stop forzato. Si tornerà finalmente a parlare di giocato da domenica: la Pallacanestro Forlì 2.015 sarà impegnata infatti nel derby contro l'Andrea Costa Imola alle 18. La sfida era inizialmente prevista per lunedì 9 marzo alle 21.

Con le nuove disposizioni del Ministero, la gara si disputerà a porte chiuse. Senza tifosi. "Al fine di agevolare i suoi tantissimi abbonati, la Pallacanestro 2.015 si sta muovendo per capire se ci sono possibilità di dare una visibilità alternativa all’evento - comunica la società -. Seguiranno eventuali comunicazioni".