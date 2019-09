Basket, la difesa è un muro: e i Baskers timbrano il passaggio ai quarti di coppa

Si conclude con una vittoria il precampionato Baskérs, che con un’ottima prova corale espugnano il Palla Ruggi, garantendosi così il passaggio ai quarti di coppa. Baskérs sempre in vantaggio fin dal principio, con Piazza a segno sotto le plance, ma è la difesa a farla da padrona, soprattutto quella di Godoli su Riguzzi, che tiene una delle due stelle di Grifo sotto la doppia cifra, mente Russo (24 punti) comunque prova continuamente a tenere in partita i suoi.

I galletti però iniziano a spingere sull’acceleratore e a fine terzo quarto volano sul +22 e di li in poi si limitano ad amministrare il gioco fino alla sirena finale, segnando solo 7 punti nell’ultimo periodo. Sicuramente c'è ancora molto su cui lavorare questa settimana in palestra per Rombaldoni e compagni, ma mentalità e voglia sembrano quelle giuste per preparare al meglio la sfida di Domenica con Sant’Agata, valida per la prima di campionato.

Tabellino

Grifo Imonal-Baskérs Forlimpopoli 53-67

Parziali: 15-21 / 27-38 / 38-60 / 53-67

MPV: Gian Marco Piazza

Grifo Imola: Riguzzi F. 9, Parenti 2, Mondini, Russu 24, Pinza 2, Cai 5, Simoni 3, Riguzzi N., Castelli (K), Sabai 1, Rossi; All. Palumbi, Ass.te Pasotti

Baskérs Forlimpopoli: Godoli 7, Servadei 8, Totaro 3, Rombaldoni (K) 16, Rossi 7, Guaglione, Gorini, Piazza 10, Cristofani 8, Biffi 8, Stella, D'angelo n.e.; All.re Agnoletti; Ass.te Ronci.