Basket, la Gaetano Scirea è uno spettacolo: battuta la corazzata Bologna

Al PalaColombarone, peraltro ancora inviolato nel corso di questo campionato, accade quello che non t’aspetti. Grazie ad una prestazione tutta sostanza, cuore ed abnegazione la squadra bianconera porta a casa altri due punti –fondamentali nel cammino salvezza- superando i felsinei che alla fine lotteranno per ben altri obiettivi, con la cadetteria nel mirino. Coach Tumidei recupera per il riscaldamento l’under Zambianchi (si spera di rivederlo a Lugo) e schiera come da piano partita Em.Solfrizzi in quintetto (risponderà presente); l’avvio non lascia buoni presagi ed è tutto di marca ospite – 3-12 al 4’30”, massimo vantaggio- fino a quando un chirurgico Farabegoli ed un canestro sulla sirena dell’ottimo under Cinti sanciscono al 10’ il vantaggio Scirea. Difensivamente il secondo parziale concede appena dieci punti ai bolognesi, palesemente aggrappati alle lune di Fin e con il califfo Fontecchio in palese difficoltà. Il primo missile a bersaglio di Rossi apre le ali (39-25 16’).

Dopo l’intervallo la compagine di Lolli rientra con un piglio diverso –ed era lecito attenderselo-, prontamente ricuce il divario ed impatta al 33’ col paniere di Mazzocchi (60-60); nel finale tiene alla grande la difesa e succede di tutto. Parziale di 6-0 in 5’ con i missili di Rossi e Ricci (66-60 al 38’) poi dopo qualche libero sbagliato in serie ci pensa capitan En.Solfrizzi a vidimare il successo prima con 2/2 dalla linea poi con rubata su Fin e successivo contropiede in sottomano scatenando la gioia del popolo bertinorese. Tonnellate di fieno in cascina per l’inverno salvezza: tre successi sulle prime cinque uscite stagionali suggellano i grandi meriti del gruppo e staff tecnico ma le sette camicie da sudare sono pronte nell’armadio.....e sabato si schiude il bellissimo derby al PalaBanca di Lugo.

GAETANO SCIREA BERTINORO-BOLOGNA BASKET 2016 72-66

(23-22; 41-32;59-54)

GAETANO SCIREA: En. Solfrizzi 11, Rossi 9, Cinti 9, Piazza e Zambianchi n.e. Ravaioli, Angeletti, Ricci 10, Farabegoli 19, Bessan n.e., Bracci 8, Em. Solfrizzi 6. All.: Tumidei

BOLOGNA BK.2016: Resca n.e., Folli 6, Mazzocchi 2, Zhytaryuk 4, Fontecchio 6, Elio n.e., Guerri 2, Fin 16, Zanetti, Nucci 9, Aglio 8, Graziani 13. All.; Lolli

Arbitri: Piedimonte Giovanni di Parma e Bersani Michele di Castell’Arquato (PC)

NOTE: usciti per 5 falli: Farabegoli e Guerri. Falli tecnici ad Em.Solfrizzi, panchina Scirea ed a Guerri in occasione del 5°fallo. Spettatori : 250 circa.