Basket, la Nazionale con sindrome di Down Campione del Mondo attesa all'Unieuro Arena

Domenica 24 marzo alle 18, in occasione del match con la De’Longhi Treviso, all'Unieuro Arena sarà ospite la Nazionale italiana con sindrome di Down Campione del Mondo. Il roster è composto da Alessandro Ciceri, Gianluca Lafornara, Francesco Leocata, Fulvio Silesu, Antonello Spiga, Emanuele Venuti. Con loro Giuliano Bufacchi e Mauro Dessi. Si tratta di un appuntamento organizzato da "E' così" "per sensibilizzare la città e il mondo dello sport sul tema della disabilità. Solo insieme si possono superare le difficoltà".