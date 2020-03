Basket, la Pallacanestro Forlì chiude gli uffici di viale Corridoni

La Pallacanestro 2.015 chiude gli uffici di Viale Filippo Corridoni 10 fino a data da destinarsi. La società biancorossa aderisce alla campagna "Distanti, ma uniti", sostenendo il messaggio "consapevoli che il rispetto della normativa e delle regole è la cosa più importante in questa situazione. Quando sarà il momento e quando sarà possibile riprendere la regolare attività, sarà ancora più bello condividere con i nostri tifosi la passione per il basket e le emozioni che abbiamo vissuto in questa stagione. Come una vera e grande famiglia".