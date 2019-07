Basket, Lawson ufficiale a Mantova. Il sogno dell'Unieuro Forlì è Brandon Taylor

È ufficiale. “Kenny” Lawson jr giocherà la prossima stagione a Mantova. Il centro californiano, classe 1988, è reduce da una stagione a Forlì decisamente al di sotto delle aspettative dopo aver viaggiato a Recanati nel campionato 2015-2016 con una media di 20.4 punti e catturando 10.6 rimbalzi e aver fatto faville alla Virtus Bologna, sempre in A2, dove ha vinto la Coppa Italia ed ottenendo la promozione nella massima serie, viaggiando ancora oltre i 18 punti di media a partita. La stagione 17/18 era stato confermato in Serie A con la formazione bolognese dove ha giocato 15 minuti di media con 7.6 punti e 3.2 rimbalzi. Nella scorsa stagione Lawson ha fatto ritorno in A2, questa volta con Forlì, chiudendo con 16.4 punti e 8.5 rimbalzi in 32 minuti sul parquet. Nel frattempo i biancorossi sono al lavoro per portare a casa i due americani. Il sogno è portare a casa Brandon Taylor, uno dei pupilli a Bergamo di coach Sandro Dell’Agnello. Taylor si era accordato con Avellino in serie A, ma i campani sono risultati non in regola con alcuni parametri Comtec e dovranno ripartire dalla serie B.

Taylor tuttavia avrebbe richieste anche dall’estero. Chissà che la presenza di Dell'Agnello possa spingere la stella americano verso la via di San Mercuriale. Massimo Bulleri e Kaspar Treier potrebbero accasarsi invece a Ravenna sempre in A2. Jeremy Chappell è seguito dalla Grissin Bon Reggio Emilia di coach Maurizio Buscaglia. Luca Campogrande sarebbe diretto all’Umana Reyer Venezia dove potrebbe raggiungere Ariel Filloy e Ike Udanoh. Si è accordato con Napoli l’ex ala Stefano Spizzichini.