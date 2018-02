Basket, le giovani promesse: Francesco Ciadini e Luca Fabiani convocati per il "Progetto Altezza"

Francesco Ciadini e Luca Fabiani, ragazzi del 2002 che militano nella formazione Under 16 di OneTeam Basket Forlì che disputa il campionato di Eccellenza, sono due fra i 20 convocati che mercoledì si alleneranno dalle 15 alle 17 sul campo dell'ex CRB in via Marzabotto nell'ambito di uno dei raduni del "Progetto Altezza" voluto da Bogdan Tanjevic per monitorare i migliori lunghi italiani.

Agli ordini di coach Fabrizio Ambrassa e con Augusto "Gus" Binelli come dimostratore, i ragazzi convocati si alleneranno con movimenti specifici ed appositamente studiati per favorirne la crescita tecnica e tattica. Altri due i ragazzi forlivesi presenti al raduno. Si tratta di Andrea Bertoni, tesserato Ca'Ossi ma che disputa il torneo Under 18 Elite in prestito con la maglia della Pallacanestro 2.015, e Filippo Sanzani, tesserato 2.015 e compagno di squadra di Bertoni nella formazione Under 18 allenata da Rod Griffin.

PAOLO BANDINI CONVOCATO A BOLOGNA AL RADUNO DEI MIGLIORI ATLETI DEL 2004 - Ci sarà anche Paolo Bandini, playmaker della squadra Under 14 Elite di OneTeam al raduno che il Comitato Regionale Emilia Romagna della Fip ha fissato per lunedì 19 febbraio a Bologna presso l'ex CRB in via Marzabotto dove dalle 15 alle 17 agli ordini di coach Fabrizio Ambrassa si alleneranno i migliori atleti dell'annata 2004. Non una novità per Bandini, ormai abituato a queste convocazioni, ma sempre una bella soddisfazione per il giovane talento di Forlì.

A FAENZA CONVOCATI SQUARCIA E TORELLI FRA I 2002 E GIACOMO MALTONI FRA I 2004

Saranno tre i giocatori di OneTeam, i 2002 Francesco Squarcia e Federico Torelli ed il 2004 Giacomo Maltoni, convocati dal Centro Tecnico Federale per un allenamento che si terrà al PalaCattani di Faenza mercoledì 21 febbraio. I giovani atleti del 2002 e 2003 si alleneranno dalle 15.45 alle 17.15, mentre dalle 17.45 alle 19.15 sarà la volta dei ragazzi del 2004 coordinati da vari tecnici FIP come Fabrizio Ambrassa, Roberto Casoli e Sibelius Zanardi.