Basket, Luca Campori rimane all'Unieuro Forlì

Luca Campori vestirà i colori biancorossi anche nella stagione 2020/2021. Classe 1999 ed originario di Forlimpopoli, “il ragazzo di casa” nella scorsa stagione si è guadagnato la fiducia dello staff tecnico, scendendo in campo in 22 occasioni e partendo 5 volte nello “starting five”.

Il commento del Presidente Giancarlo Nicosanti: “Quella di Luca è una storia che continua, la storia del ragazzo di Forlimpopoli che è un esempio di dedizione per tutti i compagni la domenica e durante la settimana: la sua grinta e la sua voglia di allenarsi sono un esempio, e per me è stato un grande piacere vedere come nell’ultimo anno si sia ritagliato minuti importanti in campo”.

IL GM Renato Pasquali: “Luca ha dimostrato sul campo, e non solo, di meritare la riconferma per la serietà, il sacrificio e l’interpretazione del ruolo che gli viene chiesto. Non dimentichiamoci che veniva da un grave infortunio, e la scorsa stagione ha dimostrato con i fatti, e non con le parole, la sua determinazione. Spero che tutto questo serva da esempio anche ai giovani del nostro settore giovanile, che ambiscono a diventare giocatori di serie A”.

Il pensiero di coach Sandro Dell’Agnello: “Luca è un giocatore preziosissimo nell'economia di una squadra. Si allena e gioca sempre con la stessa enorme energia e determinazione e, così come già l’anno scorso, ci aiuterà moltissimo in partita e in allenamento”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Luca Campori: “Continua a realizzarsi un sogno per me, del quale sono orgoglioso e che mi porterà ancora a vestire la maglia della squadra della mia città. È un percorso che prosegue, e ringrazio la Società per la fiducia che mi ha dato ed il coach per avere continuato a credere in me”.