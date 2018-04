Basket, Luca Fabiani fra i 30 per gli Europei Under 16

Bella soddisfazione per Luca Fabiani, punto di forza della squadra Under 16 di OneTeam. Il giocatore forlivese è stato infatti inserito nel gruppone di 30 giocatori da cui emergeranno coloro che vestiranno la maglia azzurra e che disputeranno gli Europei Under 16 in programma in Serbia a Novi Sad dal 10 al 18 agosto.

UNDER 14 ELITE, ONETEAM SCONFITTA A BOLOGNA - Netta sconfitta per la formazione Under14 di OneTeam che è stata battuta dalla Futur Virtus Bologna per 103-58. I forlivesi, che hanno chiuso il primo quarto sotto di 15, non sono riusciti più a recuperare subendo un passivo pesante maturato soprattutto nel terzo periodo.

FUTURVIRTUS BOLOGNA-ONETEAM BASKET FORLI' 103-58 (32-17, 54-39, 85-47)

ONETEAM - Rondoni, Maltoni 6, Bandini 19, Ghetti 6, Gigliotti, Evangelisti, Bellini 2, Barzanti 8, Bassi 2, Spagnoli 15, Cimatti. All.: Santarelli