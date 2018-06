Basket, Massimiliano Ferraro firma per i Tigers

I Tigers annunciato il raggiungimento dell’accordo su base biennale con il giocatore Massimiliano Ferraro. Cresciuto nelle giovanili del Basket Trieste, l’ala classe 1998, alta 200 cm, ha giocato la scorsa stagione da under nella formazione di Crema dove è stato compagno di squadra del primo innesto arancionero di quest’anno Andrea Dagnello. Ferraro, giovane di assoluta prospettiva, è sceso in Serie B lo scorso anno alla ricerca del giusto grado di maturazione dopo aver disputato tre stagioni in Serie A2 in maglia Alma Trieste. A Crema il neoacquisto arancionero ha disputato una stagione da 6,9 punti e 4,4 rimbalzi a partita in 29 minuti di gioco. Il Direttore Sportivo Gabriele Foschi ha dovuto vincere la concorrenza di diversi club di Serie A2. Ad oggi il roster Tigers per la stagione 2018/19 è composto da: Battisti, De Fabritiis, Dagnello, Papa, Ferraro, Sacchettini.