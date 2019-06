Basket mercato, Forlì attende la decisione di Klaudio Ndoja. E sogna Roderick

Forlì attende la decisione di Klaudio Ndoja. L'ala di 201 centimetri dovrà decidere se sposare la proposta dell'Unieuro e l'alternativa Torino. Si lavora per riportare a Forlì Terrance Roderick, ma l'alternativa potrebbe essere Nik Raivio. La guardia, ex Legnano, è reduce da una stagione in Bundesliga a Bayreuth. Il 33enne sarebbe seguito anche dal Benfica Lisbona. Intanto resterà a Forlì il lungo Samuel Dias, tesserato la scorsa stagione con la Gaetano Scirea.