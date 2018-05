Basket, "mini camp" in centro a con Paolo Moretti e North Atlantic Basketball Academy

In occasione del torneo 3 vs 3 “Jump in Da Basket” i Tigers, in collaborazione con Fullcourt, organizzano il primo storico mini camp gratuito nel cuore di Forlì. Aperto a tutti i ragazzi, anche non tesserati Tigers, il mini camp garantisce un elevato tasso tecnico e professionale grazie alla presenza di Paolo Moretti e della North Atlantic Basketball Academy ed avrà come location suggestiva il campo allestito in Piazza Morgagni a Forlì, di fronte al Jump Cafè, dal 24 al 27 maggio.

Domenica 27, Fullcourt premierà il ragazzo o la ragazza dai 14 ai 18 anni che avrà partecipato sia all’evento con coach Moretti che a quello con la NABA, che si sarà distinto per capacità tecniche, comportamentali e conoscenza della lingua inglese sul campo. Il premio consiste in uno sconto di 300 euro per una delle attività di Fullcourt programmate per i prossimi 12 mesi (camp in Italia, camp all’estero, tornei, corsi di formazione, servizio di assistenza per il conseguimento di borse di studio nelle università americane).



Il Programm a

Giovedì 24 maggio:

Mini - Basket" dalle 16.30 alle 19.00. Verranno coinvolti gli istruttori ed i ragazzi dei centri Aurora, Edera e Tigers Rosa. L’invito è aperto a tutti i bambini che vogliono partecipare, previa iscrizione.

A seguire Torneo "3vs3 Jump in Da Basket" per gli over 18



Venerdì 25 maggio

"In Campo con Paolo Moretti" dalle 16.00 alle 19.00:

16.00 - 17.20 Ragazzi e Ragazze nati 2003/04/05 (max 20 partecipanti)

17.30 - 18.50 Ragazzi e Ragazze nati 2003/04/05 (max 20 partecipanti)

• analisi del movimento del tiro

• trattamento di palla in situazioni dinamiche

• 1c1 - 2c2 - 3c3

A seguire Torneo "3vs3 Jump in Da Basket" per gli over 18



Sabato 26 maggio

"Mini Camp NABA Femminile" dalle 16.00 alle 19.00 - Ragazze nate 2000/2001/2002/2003/2004 (max 20 partecipanti)

A seguire Torneo "3vs3 Jump in Da Basket" per gli over 18



Domenica 27 maggio:

"Mini Camp NABA Maschile" dalle 16.00 alle 19.00 - Ragazzi nati 2000/2001/2002/2003/2004 (max 20 partecipanti)

A seguire Torneo "3vs3 Jump in Da Basket" per gli over 18



Iscrizioni

Per le iscrizioni alle attività pomeridiane, che si ricorda essere gratuite, occorre scrivere a info@fullcourt.it o mandare un sms / whatsapp al numero 3332375773 . L’invito è aperto a tutti. I ragazzi non tesserati Tigers dovranno consegnare copia del certificato medico al momento dell’ingresso in campo.