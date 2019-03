Basket, missione friulana per l'Unieuro: domenica match cruciale in casa di Udine

Snodo cruciale nel campionato dell'Unieuro Forlì che domenica alle 18 al Pala Carnera di Udine si gioca un pezzo di futuro: vincendo i biancorossi tornerebbero prepotentemente in corsa per il quinto posto, occupato a quota 30 proprio dalla squadra di coach Martellossi battuta all'andata 88-82. Un'assenza per parte: padroni di casa senza Cortese (frattura del capitello radiale del gomito destro), Forlì priva di Tommy Oxilia fino a fine stagione. Casse e cancelli del Pala Carnera aperti dalle 17, arbitrano Dori, Chersicla e Almerigogna.

QUI UDINE Davide Micalich (General Manager): “Sono convinto che la squadra sarà all’altezza della situazione e giocherà una grande partita contro un’avversaria forte che arriverà a Udine per vendere cara la pelle. La fiducia nel gruppo è immutata. Sono certo che i ragazzi sapranno stringere i denti e andare oltre le difficoltà di un periodo in cui la fortuna ci ha un po’ voltato le spalle”.

Alberto Martelossi (coach): “Domenica scorsa, a Ferrara, pensando di cominciare il ciclo preparatorio ai playoff, abbiamo perso la prima partita. Ora, dobbiamo dimenticare quello che è successo e puntare alla seconda gara con uno stimolo in più. Forlì è una buona squadra, similare a noi per talento, con molti giocatori pericolosi da tre punti. Dovremo, quindi, fare attenzione ai tiri dall’arco e in transizione e alla lotta a rimbalzo, aspetto in cui siamo stati carenti nelle ultime sfide. Stiamo attraversando un momento non perfetto sotto il profilo psico-fisico, pertanto dovremo superare l’ostacolo. Servirà l’aiuto dei nostri tifosi per affrontare insieme i momenti difficili nel corso della partita”.

QUI FORLÌ Renato Pasquali (General Manager): Sarà una partita tra due squadre ferite, con la differenza che Udine si gioca il posizionamento playoff, noi dobbiamo ancora guadagnarceli e vincendo a Udine significherebbe qualificazione matematica e ancora qualche speranza di agganciare il quinto posto. Sarà una partita spigolosa e dura, probabilmente poco tecnica perché la voglia e la necessità di vincere andranno oltre il piano partita. Abbiamo motivazioni e facce giuste per dare battaglia, sono sicuro che i giocatori sono consapevoli che è finito il tempo in cui si può giocare solo una buona partita: conterà soprattutto il risultato".

Daniel Donzelli (giocatore): "Mi sento bene. È strano, perché più si va avanti, più noi giocatori tendiamo a essere più stanchi e acciaccati, invece per me sta avvenendo il contrario. Sono passati solo pochi giorni dall'arrivo di coach Nicola, ma l'ho apprezzato molto fin dal primo allentamento e sono davvero felice che mi abbia dato fiducia domenica. Sappiamo quanto la partita di Udine potrebbe essere importante per la classifica, ma non dobbiamo caricarci di eccessiva pressione".

LE ALTRE PARTITE Domenica ore 12: Lavoropiù Fortitudo Bologna-Bondi Ferrara. Domenica ore 16: Hertz Cagliari-Bakery Piacenza. Domenica ore 18: De’ Longhi Treviso-Cimorosi Roseto, Pompea Mantova-Baltur Cento, Assigeco Piacenza-XL Extralight Montegranaro, Tezenis Verona-OraSì Ravenna, Le Naturelle Imola Basket-Termoforgia Jesi.

CLASSIFICA Lavoropiù Fortitudo Bologna 46, De’ Longhi Treviso 40, XL Extralight Montegranaro 40, Tezenis Verona 34, G.S.A. Udine 30, Unieuro Forlì 28, Pompea Mantova 26, Cimorosi Roseto 26, OraSì Ravenna 24, Le Naturelle Imola Basket 24, Assigeco Piacenza 22, Bondi Ferrara 20, Hertz Cagliari 16, Termoforgia Jesi 14, Bakery Piacenza 14, Baltur Cento 12.