Basket, niente da fare per Forlì a Jesi: vince la Termoforgia 87-83

All'Ubi Banca Sport Center Valli, privo di Bonacini e De Laurentiis, parte con Fallucca "4" tattico. Inizio incoraggiante con Naimy a rubar palla servendo a Severini il primo vantaggio ospite. Ma la fiammata biancorossa dura poco perché nel primo quarto Jesi fa la voce grossa per indirizzare subito il match. E per larghi tratti, complici alcuni grossolani errori sotto canestro di Forlì, ci riesce anche: a 2' dall'intervallo il punteggio segna +13 per il marchigiani (24-11). Negli ultimi due giri di lancette però i padroni di casa perdono il filo in attacco e Forlì ne approfitta per tornare a galla, chiudendo la prima frazione con il canestro in contropiede firmato da Severini.

Il parziale di Forlì diventa 12-0 con il pick and roll di Naimy non letto da Jesi (24-23). Quando gli ospiti accendono la freccia però la squadra di Cagnazzo reagisce e, trascinata da Marini e Green, torna in un amen a +13 (38-25). Nel momento più difficile sono i due giocatori di maggior talento, Naimy e Jackson, a tenere in partita Forlì. Le triple di Severini, Jackson e Castelli allo scadere mandano le due squadre all'intervallo a distanza di un possesso, con i 6 minuti di gioco di Campori iceberg di una rotazione profonda e giovanissima che comprende anche Thiam (3') e Gellera (2').

Le due squadre cominciano il terzo quarto collezionando errori in attacco. A 6'16" penetrazione di Jackson e fallo tecnico al maltese (51-48). Rinaldi e Ihedioha riportano Jesi a + 9 a 3'48", la tripla di Jackson riavvicina Forlì (59-53). Però Green fa quello che vuole: Jesi torna a +13 e solo un'altra tripla sulla sirena, questa volta firmata Severini, tiene Forlì in partita. (70-60).

Il 2+1 di DiLiegro apre l'ultima frazione restituendo ossigeno a Forlì. Lo strappo a questo punto tocca a Jesi che infatti piazza un 7-0 pesantissimo. Partita finita? Macché. La gara vive di onde: tocca di nuovo a Forlì (77-72), poi Jesi sembra chiuderla: Green però fa canestro da casa sua (80-72) e Marini si prende la scena: stoppa Severini, fa canestro e conquista il 12° rimbalzo. Jesi ce l'ha in pugno, sottovaluta l’ultima zampata biancorossa ma vince lo stesso in un finale tiratissimo. Per i biancorossi di Valli ultima stagionale all’Unieuro Arena domenica prossima contro Verona, che oggi ha rifilato un centello ad Orzinuovi.

Termoforgia Jesi - Unieuro Forlì 87-83 (24-19, 47-44, 70-60)

TERMOFORGIA JESI: Kouyate ne, Green 15, Fontecchio 12, Marini 14, Piccoli 5, Rinaldi 9, Valentini ne, Massone, Montanari ne, Hasbrouck 23, Ihedioha 9. All. Cagnazzo.

UNIEURO FORLI': DiLiegro 16, Castelli 8, Fallucca 7, Naimy 15, Campori, Jackson 18, Gellera, Bonacini ne, Severini 17, Thiam 2, Ravaioli ne, De Laurentiis ne. All. Valli.