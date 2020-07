Basket, non c'è due senza tre: Rodolfo Rombaldoni cardine dello spogliatoio dei Baskers

Rodolfo Rombaldoni per il terzo anno consecutivo indosserà la fascia da capitano dei Baskers. Un atleta che, nonostante una fulgida carriera costellata da due scudetti conquistati con Fortitudo Bologna e Mens Sana Siena, una Supercoppa ed un campionato nazionale dilettanti, la perla dell’argento olimpico di Atene 2004 con la Nazionale, conserva alle soglie dei 44 anni innato entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco per il bene del gruppo. Pronto, in caso di necessità, a ricoprire tutti i ruoli in campo dall’1 al 4, capitan Rombaldoni rimane fermamente al centro del progetto tecnico dello staff e sarà di nuovo l’immancabile cardine all’interno dello spogliatoio. Altro rinnovo è quello di Lorenzo Servadei (ala grande, 1991, 195 centimetri), pedina fondamentale nello scacchiere di coach Agnoletti e per le battaglie sotto i tabelloni. Tiratore affidabilissimo sugli scarichi, Lollo ha saputo ritagliarsi il ruolo fra i principali terminali offensivi della squadra (rendimento nell’ andata ‘19/‘20 ultrapositivo) e spesso punto di riferimento per i compagni, alquanto silente ma utile alla causa come giocatore bidimensionale e duttile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.