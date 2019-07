Basket, novità per l'OneTeam: entrano i soci fondatori della Pallacanestro Forlì 2.015

Importanti novità per OneTeam Basket Forlì e per tutto il mondo della pallacanestro forlivese. Infatti a partire dalla stagione 2019-2020 i soci fondatori della Pallacanestro 2.015 ed il General Manager Renato Pasquali entrano a far parte di OneTeam Basket Forlì con l'auspicio di contribuire al conseguimento di risultati ancora migliori rispetto a quelli, già molto positivi, finora raggiunti.

Il nuovo Consiglio direttivo della società sarà composto da Riccardo Pinza, che fungerà da Presidente al posto del Presidente uscente Giorgio Ercolani che resterà comunque come socio, Stefano Raffoni, Andrea Borini, Laura Ahnen e Fabrizio Maltoni.