Basket, One Team: per l'under18 arriva la 17esima vittoria consecutiva

Basket, gli ultimi risultati delle squadre "OneTeam" a Forlì. Per la formazione Under18 di OneTeam-Pallacanestro 2.015, partecipante al campionato Gold, nella trasferta di Cesenatico è arrivata sì la 17ª vittoria consecutiva in un campionato troppo agevole per i ragazzi di coach Giuseppe Barbara, ma questa volta, a differenza delle precedenti gare, non c'è stato un successo dal margine abissale. Fabiani e compagni hanno vinto "solo" di 16, merito dei padroni di casa che, sotto di 23 all'intervallo lungo, nel terzo quarto hanno recuperato e sono arrivati a -12 al 30'. Poi nel quarto perido i forlivesi hanno controllato la gara e portato a casa l'ennesima vittoria della loro stagione che li vede ancora imbattuti.



CESENATICO-ONETEAM 53-69 (14-22, 19-42, 40-52)

ONETEAM - Mistral 2, Torelli 5, Adamo 3, D'Angelo, Monticelli 6, Gorini 10, Flan n.e. Rinaldini, Syla 2, Squarcia 7, Fabiani 20, Gaspari 14. All.: Barbara

UNDER15 GOLD

Quarta giornata di ritorno amara per la squadra OneTeam-Pallacanestro 2.015 che milita nel campionato U15 Gold. I forlivesi non capitalizzano il doppio passo falso di Faenza Basket Project, che dopo aver perso il casa della penultima, lascia due punti anche sul campo di Riccione che si trova al terzo posto in classifica.

I ragazzi di coach Tumidei scendono in campo ad Ozzano senza il giusto piglio, dopo un primo tempo che sembrava aver orientato l'inerzia del match a loro favore (9-17), Ozzano però rientra in partita, complici anche le disastrose percentuali da 2 per gli ospiti. Non è bastato un Bassi particolarmente ispirato con 23 punti e 4 su 7 da tre per portare a casa il risultato che avrebbe permesso a Maltoni e compagni di riconquistare la testa della classifica.

NEW FLYING BALLS OZZANO - ONETEAM 63-55 (9-17, 24-27, 41-44)

ONETEAM - Maltoni 6, Martinelli 2, Bandini 11, Ghetti 2, Mercuri, Gigliotti, Bacchilega, Cimatti, Barzanti 6, Bassi 23, Rondoni 3, Guardigli 3. All.: Tumidei

UNDER16 ECCELLENZA

Bella e netta vittoria della squadra di OneTeam-Pallacanestro 2.015, partecipante al campionato Under16 Eccellenza, che ha sconfitto in trasferta la Grissin Bon Reggio Emilia 83-60. Dopo i primi due quarti abbastanza equilibrati, i forlivesi hanno piazzato il break decisivo nel terzo quarto vinto 30-6.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA - ONETEAN 60-83 (20-24, 42-48, 48-78)

ONETEAM - Serra, Zambianchi 24, Bandini 6, Mistral 8, Creta 22, Bertini 5, Sampieri 1, Baroncini 2, Scarpellini 3, Monticelli 8, Dini 4. All.: Barbara