Basket OneTeam, Giulio Caramella e Achille Lazzari convocati per le selezioni regionali 2005

Giulio Caramella e Achille Lazzari, giocatori della formazione 2005 di OneTeam, nell'ambito dell'attività delle selezioni regionali dei ragazzi nati in quell'annata messa in piedi dal Comitato regionale della Fip, sono stati convocati per un allenamento che si terrà lunedì prossimo dalle 15.30 alle 17 al palasport di Medicina.

UNDER14 ELITE - Nella penultima gara del campionato Elite Under 14, inutile per i forlivesi di OneTeam a livello di possibile qualificazione alla seconda fase a maggior ragione dopo la sorprendente vittoria di Insegnare Basket Rimini contro la FuturVirtus Bologna, la squadra di Mario Santarelli ha sconfitto il Progresso Basket Castelmaggiore 88-59. I romagnoli, che giocheranno l'ultima gara a Bologna contro la Fortitudo, hanno 32 punti e sono a 6 lunghezze da Rimini che è seconda con 38 alle spalle della Virtus che ha 40 punti. Alla seconda fase si qualificano le prime due, ma il terzo posto è un eccellente risultato per i ragazzi del 2004 che hanno giocato sempre alla pari contro ogni avversaria.

UNDER 13 REGIONALE - Venerdi gara1 degli ottavi di finale regionale nel campionato Under13 e bellissima vittoria di 10 punti contro la corrazzata Verucchio, vincitrice del girone di Rimini. Sabato partecipazione e bell'esperienza allo Jamboree a Bologna, come società vincitrice del girone di Forli-Cesena. Domenica torneo a Forlimpopoli e vittoria in finale di 1 contro la forte Argenta. Lunedi si é disputato il ritorno contro Verucchio. Dopo una partenza molto contratta che ci ha visto sprofondare a -21, grazie ad un'attenta difesa e a buone scelte in attacco siamo riusciti a tornare a contatto, perdendo di 7 punti e superando comunque il turno per differenza canestri. Ora i ragazzi giocheranno i quarti di finale di un campionato regionale competitivo e molto utile alla crescita dei nostri ragazzi, dato che siamo tutti sotto età di 1 anno.