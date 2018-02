Basket, OneTeam: i risultati delle giovanili, Under 16 facile a Pontevecchio

Importante anche se agevole successo della squadra Under16 Elite di OneTeam che mercoledì ha sconfitto Pontevecchio. I ragazzi di coach Barbara torneranno in campo domenica alle 11 ai Romiti per la sfida contro la forte GS International Imola. Stesso avversario, ma giorno diverso – sabato – per la formazione Under 15 che dopo aver osservato un turno di riposo, torna in campo nella terza giornata del girone di ritorno per affrontare Imola. La squadra Under 14 Elite invece domenica alle 11 al Ginnasio giocherà contro Insegnare Basket Rimini.

PONTEVECCHIO-ONETEAM 55-84 (13-30, 24-51, 37-68)

ONETEAM – Zambianchi 6, Mistral 1, Creta, Torelli 12, Adamo 9, Ciadini 7, D'Angelo, Flan 23, Rinaldini, Squarcia 12, Fabiani 14, Prandini. All.: Barbara

UNDER 14 REGIONALE - Ultimo impegno del girone di andata per la squadra Under 14. Sul parquet del Picci scende Ravenna, che mette in difficoltà i padroni di casa con un primo quarto giocato con più intensità e decisione e chiuso a stretto contatto. Dal secondo quarto in poi i ragazzi di coach Vandelli prendono il largo per chiudere la partita con un break di 29-4 nell’ultimo periodo. Menzione particolare per il Preda che chiude con 10 punti e 10 recuperi, Coralli (22 punti in 20 minuti) e Gordini (14 punti in 16'). Con questa vittoria la squadra chiude il girone di andata con un bilancio di 8 vinte e 2 perse.

BASKERS-RAVENNA 88-34 (18-13; 42-17; 59-30)

BASKERS - Coralli 22, Bacchi 4, Olivucci 4, Zauli 2, Garavini 8, Gardini 5, Versitano 6, Gordini 14, Lombi 2, Preda 10, Bolognesi 5, Ricci 6. All. Vandelli

UNDER 13 ELITE - Buonissima partita dei ragazzi 2005 contro la seconda in classifica Pontevecchio. Si è giocato alla pari per tre quarti...solo nel terzo quarto si è avuto un calo di concentrazione che ha permesso agli avversari di allungare nel punteggio.

ONETEAM - PONTEVECCHIO 51-61 (15-17, 25-25, 38-50)

UNDER 13 REGIONALE

ONETEAM – FAENZA BASKET PROJECT 82 - 50 (14-13, 34-27, 55-36)

ESORDIENTI COMPETITIVO

CA'OSSI – SCUOLA BASKET FAENZA 58 - 38 (14-9, 25-20, 39-28)