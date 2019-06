Basket, OneTeam U16 ko contro Venezia: termina l'avventura alle finali nazionali

Fuori per differenza canestri. La formazione Under16 di OneTeam-Pallacanestro 2.015 esce dalle Finali Nazionali di Taranto dopo il girone di qualificazione mancando anche l'approdo agli spareggi per i quarti di finale. Questo "grazie" ad una combinazione di tre fattori: il -41 subito ieri contro l'Honey Sport City Roma, l'inaspettata vittoria di Empoli 79-58 contro i romani e la sconfitta, nonostante una grande gara, contro la Reyer Venezia, in una gara che se vinta, avrebbe qualificato i forlivesi ai quarti addirittura come primi nel girone con l'eliminazione dei laziali.

La squadra di coach Barbara ha però disputato una prova a dir poco ammirevole, grintosa ed anche eccellente tecnicamente e tatticamente contro una delle più forti squadre italiane. Partiti in testa all'inizio sull'8-9, Creta (anche 13 rimbalzi) e compagni hanno subito il ritorno dell'Umana nel primo quarto, ma sono tornati avanti a metà del secondo quarto sul 28-29, vantaggio conservato poi fino al 59-58 Venezia a 1'56'' dalle fine della terza frazione. Qui la stanchezza e le rotazioni più lunghe dei veneziani si sono fatte sentire.

La Reyer in 8' ha piazzato un break di 19-7 per il 76-63 a 4' dalla fine con i forlivesi a segno solo dalla lunetta. Forlì a 2' dalla fine grazie ad una bomba di Bandini tornava a -10 sull'80-70 ma la stanchezza per il notevole sforzo prodotto si faceva sentire ed i ragazzi forlivesi si fermavano qui. E chiudevano salutando Taranto dopo aver dato tutto, con il rammarico del secondo tempo contro Roma che ha scritto il destino di OneTeam in queste finali.

UMANA REYER VENEZIA-ONETEAM 82-71 (20-13, 38-40, 63-59)

UMANA - Bolpin 8, Casarin 16, Mafolino 2, Berdini 24, Cappellotto 4, Morena, Kovacs 10, Boglione, Cravero 9 Valentini 7, Grani 2, Ballarin. All.: Turchetto

ONETEAM - Zambianchi 16, Serra 1, Bandini 9, Mistral 12, Creta 21, Bertini 4, Gardini n.e. Sampieri, Baroncini, Sansoni n.e. Scarpellini 8, Monticelli. All.: Barbara