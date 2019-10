Forlì insegue, sorpassa e poi incassa: montagne russe al Palafiera, passa Ravenna

Non parte seguendo il pronostico l’avventura della Pallacanestro Forlì 2.015 in questo nuovo campionato di A2. I biancorossi vengono infatti sconfitti all’Unieuro Arena per 70-76 al termine di una partita mai dominata e quasi sempre in balia dell’avversario. Dopo un’importante rimonta, che aveva visto Giachetti e compagni cumulare un cospicuo vantaggio nel corso dell’ultimo quarto, gli ospiti hanno ribaltato l’incontro negli ultimissimi minuti di gioco portandosi a casa il successo. Appuntamento sabato prossimo alle ore 20:30 su campo della neopromossa Orzinuovi, per cercare di riscattare la deludente prestazione della prima di campionato.

La partita

Parte in leggero affanno l’Unieuro: i padroni di casa non riescono nei primi minuti a trovare la necessaria lucidità sotto canestro, e per scuotere la situazione Dell’Agnello decide di inserire a 3’9’’ capitan Giachetti al posto di un deludente Rush. La situazione non cambia: Potts a 5’56’’ mette dentro uno dei due liberi a seguito di un fallo del neo entrato Kitsing, fissando il momentaneo 2-7. Ravenna attacca con grinta ed entusiasmo, venendo premiata al momento del tiro: dopo 7’29’’ il coach dell’Unieuro chiama il primo timeout dell’incontro, dopo il canestro di Seck valevole il 5-11. Tripla di Treier e doppio libero realizzato da Giachetti, il primo quarto termina 13-16.

Break Forlì firmato Marini-Watson che porta in vantaggio i biancorossi per la prima volta nella storia dell’incontro: 17-16 dopo 49’’. Il numero 13 sale in cattedra servendo prima Watson, realizzando poi il suo settimo punto personale portando Forlì sul 21-18 e risvegliando un PalaFiera deluso fino a poco prima. A 3’46’’ una bomba di Marino ristabilisce la parità (25-25). Le due squadre vanno avanti di botta e risposta, nessuna riesce a prevalere sull’altra. Timeout Forlì a 7’31’’ sul 31-34, Ravenna mantiene un leggero vantaggio sui padroni di casa fino alla fine del secondo quarto, che finisce 31-37.

Super partenza dei giallorossi dopo la pausa lunga, che si portano sul 31-42 dopo 42’’ grazie al break di 5 firmato Sergio-Marino. L’Unieuro prova a risalire la china, ma gli ospiti non sbagliano un colpo: la bomba di Thomas a 3’32’’ porta a +9 gli ospiti (38-47). Col passare dei minuti, però, i ragazzi di Dell’Agnello ritrovano fiducia e riescono a ritrovare il vantaggio a 6’18’’ (48-47) grazie al centro di Benvenuti su assist di Marini. Ravenna non molla: ennesima tripla del match, questa volta di Potts che 8’5’’ porta ambe le squadre a quota 53. L’Unieuro chiude però avanti alla mezz’ora: la tripla di Marini porta a 57 Forlì, contro i 53 di Ravenna.

Break dei padroni di casa alla ripresa, che si portano sul 61-53. Bomba di Rush per il 64-55 a 1’40’’, Giachetti e compagni sembrano aver finalmente preso il controllo del match. La stanchezza comincia a farsi sentire per tutti, inclusi gli ospiti che attaccano disperatamente ma senza trovare fortuna e precisione. Due su due dai 6.75 per Giachetti a 6’12’’, che porta a +9 i suoi (70-61). Riapre clamorosamente la partita Sergio dalla distanza, che dopo un recupero di Potts subisce anche fallo realizza il libero del 70-68. Torna incredibilmente in vantaggio Ravenna ancora con una tripla, questa volta di Marino. Gialorossi che si portano sul 70-73 a 8’53’’ grazie a Chiumenti, che spinge Dell’Agnello alla chiamata di un timeout. Due liberi su due insaccati da Chiumenti, che fissa il 70-75. Non si scuote l’Unieuro negli ultimi instanti della gara, che termina 70-76.