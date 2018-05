Basket, Prima Divisikne: vittoria e promozione per i Tigers

Grazie ad una netta e prevista vittoria a Cattolica per 54 – 79, la formazione di coach Michele Lapenta, impegnata nel campionato di Prima Divisione, vince anche Gara 2 di Finale Playoff e si laurea campione 2017/18. Il salto di categoria, che porterà i Tigers a disputare il prossimo campionato di Promozione, arriva al termine di una cavalcata da record. Solo due infatti sono le sconfitte subite dagli arancioneri in tutto il campionato, grazie ad un gruppo solido al quale il presidente Pietro Plachesi ha voluto regalare, a stagione in corso, il prezioso innesto di Alessandro Davolio.

Dopo aver dominato il girone di qualificazione, dove la sola Livio Neri Cesena sembrava essere in grado di poter contrastare le tigri di coach Lapenta, i Tigers hanno vissuto il momento cruciale della postseason nella risicata e sofferta vittoria interna per 59 – 58 contro il Faenza Futura Basket, in Gara 1 di semifinale. Difficoltà fisiologica verrebbe da dire, visto il netto 54 – 68 con il quale gli arancioneri hanno superato i manfredi a campi invertiti, guadagnandosi così la finale promozione disputata a sorpresa, vista l’eliminazione della Aics Basket Forlì, contro lo Sporting Club Cattolica.