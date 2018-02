Basket Prima Divisione: il punto sul cammino dei Tigers

A tre giornate dal termine della prima fase del girone H di Prima Divisione, continua a passo spedito la marcia della formazione allenata da coach Michele Lapenta. Attualmente primi in classifica, insieme alla cesenate Livio Neri ma con lo scontro diretto appannaggio degli arancioneri, i Tigers sono attesi dalle sfide contro Misano Pirates A, Sporting Club Cattolica e San Patrignano. Sfide alle quali i ragazzi di coach Lapenta guardano con ottimismo, non solo per l'esito delle rispettive gare nel girone di andata, ma soprattutto dopo il recente arrivo nel roster arancionero di Alessandro Davolio, play/guardia classe 1975 che non ha certo bisogno di presentazioni.

Agevole all'andata la vittoria contro Cattolica, attualmente terza con 14 punti e 4 di ritardo nei confronti della coppia di testa, battuta al PalaPicci 72 - 40. Contro San Patrignano invece, la trasferta d'anadata vide i Tigers incappare in una serata storta e soccombere con un 71 - 62 dal sapore di stop fisiologico. Il match casalingo contro San Patrignano è fissato per il 2 marzo, quando saranno definite le posizioni in classifica e si conosceranno le quattro avversarie dei Tigers nella fase a orologio, quella che definirà poi gli accoppiamenti con le prime 4 del girone G, quello della Libertas Green Basket Forlì, attualmente terza.

Queste le date dei prossimi incontri:

Tigers Basket 2014 - Misano Pirates A il 16 Febbraio alle 21:30 al PalaPicci

Sporting Club Cattolica - Tigers Basket 2014 il 28 Febbraio alle 21:30

Tigers Basket 2014 - San Patrignano il 2 Marzo alle 21:30 al PalaPicci