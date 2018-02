Basket, scivolone Baskérs: al PalaPicci passa Ferrara

Brusca battuta d'arresto per i Baskérs Forlimpopoli che, nello scontro diretto contro Ferrara, sono usciti sconfitti per 59-70 al termine di una prova largamente decisamente insufficiente, sia nell’approccio che nelle percentuali dal campo. Sin dai primi minuti, a fare la partita sono gli ospiti che, sospinti dal duo Rizzatti-Bertocco, si portano subito avanti nel punteggio. I Baskérs, però, restano sul pezzo e con i canestri di Marchioni e Cortini rimangono in scia. Nel secondo quarto, l’unico acuto dei forlimpopolesi: Pinza e Brunetti propiziano un parzialino che porta i forlimpopolesi fino sul 28-22, dando la sensazione di poter ribaltare l’inerzia. Pronta, però, arriva la risposta estense, con Pigozzi e Rizzatti che, sulla sirena, firma il canestro del 31-34.

Dopo la pausa lunga, si decide il match: dopo qualche schermaglia, Ferrara pigia il piede sull’acceleratore e piazza quattro bombe pressoché consecutive con Romagnoni e Pigozzi. Sulle prime Poggi prova a rispondere presente, ma il solco vola rapidamente oltre la doppia cifra. La reazione dei Baskérs è scomposta: il gioco offensivo si appende a tante invenzioni personali, mentre dall’altra parte la difesa non riesce mai a mettere la mordacchia ai ferraresi che, senza troppi patemi, guidano in porto un meritato successo.

BASKÉRS: Marchioni 6, Pinza 8, Bourkadi, Cortini 18, Primavera 2, Picone, Totaro 5, Neri 6, Biffi 2, Mingozzi 2, Poggi 4, Brunetti 6. All. Rustignoli.

FERRARA: Rimondi 6, Cattani 12, Pigozzi 9, Bertocco 8, Rizzatti 20, Bereziartua, Proner 2, Romagnoni 9, Vicini, Malaguti 4. All. Schincaglia.