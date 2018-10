Basket serie A2, al via il campionato: per Forlì insidiosa trasferta a Cagliari

Si alza il sipario sulla nuova stagione dell'Unieuro. Ed è un anno molto speciale quello che attende il pubblico biancorosso perché questa volta Forlì fa sul serio e punta dichiaratamente ai playoff. Conseguenza credibile, solida ed eccitante di un'estate che ha portato in biancorosso talenti certificati del basket azzurro - Marini e Donzelli, ma anche Oxilia -, oltre a due americani "da sogno": la guardia Melvin Johnson di ritorno da Tortona, dove ha brillato di luce propria, e soprattutto l'ex Virtus Kenny Lawson Jr, gigante nel pitturato senza rivali nel girone per la capacità di associare forza fisica e talento, presenza sotto canestro e pericolosità da fuori.

Un unicum che regala a Giorgio Valli un'infinita possibilità di varianti e di incastri, con Rino De Laurentiis confermato come prima alternativa ma anche possibile 4. E' un roster futuribile e zeppo di promesse quello costruito dal Dg Renato Pasquali, che oltre a De Laurentiis ha "blindato" Davide Bonacini, promosso a capitano del gruppo. Bonna si alternerà in cabina di regia con un giocatore che merita un capitolo a parte: Jacopo Giachetti, 34 presenze in Nazionale e la voglia immacolata di essere leader, avrà le chiavi della squadra proponendo ai tifosi di Forlì un playmaking di livello assoluto. C'è qualcosa di meglio nel girone Est? Certamente sì. Forlì partirà battuta? Mai. Crescita economica e strutturale della società, roster di livello decisamente più alto, pubblico caldissimo come sempre. Ebbene sì, Forlì può finalmente sognare. Il primo match del campionato porta subito i biancorossi sul volo che da Bologna va a Cagliari, sul parquet del Pala Pirastu.

Avversaria che nella scorsa stagione ha "viaggiato" con la stessa velocità di crociera di Forlì, chiudendo come i biancorossi al 12° posto. In conferenza stampa il coach rossoblù Riccardo Paolini ha spiegato che "sarà una partita durissima. Sarà come una serata di gala di una manifestazione teatrale, dobbiamo e vogliamo dare il 100% nonostante i problemi di infortuni. Tatu Ebeling quasi sicuramente non sarà della partita, stiamo provando a recuperare Matrone e Rovatti ma sapremo se scenderanno in campo solo sabato sera". In casa Forlì coach Valli recupera gli acciaccati e si presenta in Sardegna con il gruppo al completo. "Troveremo ad aspettarci un avversario molto atipico, che non ha centri veri ma tanti giocatori che possono tirare. Un gruppo navigato che è stato confermato in larga parte dalla scorsa stagione: credo che alla fine vincerà chi saprà trovare le migliori contromisure difensive".

A margine della presentazione delle Divise 2018-19 ha raccontato le proprie emozioni anche capitan Davide Bonacini: "Tutte le trasferte nascondono delle insidie ma questa ne porta con sé qualcuna in più essendo l'esordio. Però l'abbiamo preparata bene e siamo pronti a giocarcela. Quest'anno siamo tanti e abbiamo diversi assetti possibili sia in attacco che in difesa, e fin dall'inizio ci siamo dimostrati tutti disponibili e pronti a mettere il proprio al servizio della squadra". La partita, che Forlì giocherà con le nuove Divise da trasferta, sarà trasmessa in diretta e in streaming dalle 18 su LNP Tv al link https://bit.ly/2QufM4P. Arbitrano Ciaglia, Tallon, Azami.