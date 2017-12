Basket serie B, amichevole per i Tigers contro la Fiorentina di Niccolai

In attesa della ripresa del campionato, che vedrà i Tigers di coach Di Lorenzo impegnati in trasferta contro Costa Volpino, gli arancioneri hanno già ripreso a lavorare regolarmente e scenderanno in campo sabato 30 dicembre alle ore 17:00 al Villa Romiti per uno scrimmage utile a mantenere il ritmo partita e soprattutto alta la tensione.

Ospite dei Tigers sarà la fortissima Fiorentina Basket di coach Andrea Niccolai, che veleggia in pianta stabile nelle parti nobili della classifica del girone A, quello attiguo al girone dei Tigers, con il quale si verificheranno gli incroci per delineare gli incontri di post season al termine della stagione regolare.

Svoltando a quota 26 punti, la Fiorentina si è aggiudicata il pass per le Final Eight di Coppa Italia come seconda del girone, forte di appena due sconfitte in trasferta e di un percorso netto nelle partite interne. Gustoso anticipo di post season? Vedremo, intanto l’amichevole contro la squadra dell’icona del basket forlivese sarà utile per verificare lo stato di forma di Battisti e compagni, chiamati a mettere sul campo, per tutto il girone di ritorno, l’enorme potenziale di cui dispongono.