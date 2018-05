Basket serie B, anche il ds Gabriele Foschi rinnova con i Tigers

I Tigers hanno raggiunto l’accordo per l’estensione del contratto su base triennale con il direttore sportivo Gabriele Foschi. Giunto ai Tigers dopo un triennio da General Manager in Serie A2 a Imola, la scorsa estate Foschi ha gettato le basi, insieme a coach Giampaolo Di Lorenzo, per un progetto tecnico ambizioso ottenendo subito la qualificazione ai playoff pur con un roster rinnovato per 8 decimi. Già al lavoro per costruire la squadra per il prossimo campionato di Serie B 2018/19, Foschi ha prima proceduto, a stagione in corso, al prolungamento triennale con coach Di Lorenzo e quindi, nei giorni scorsi, è riuscito a trattenere in arancionero Sacchettini, Battisti, De Fabritiis e Papa imbastendo un roster che sposa appieno le ambizioni della società.

"Sono entusiasta di questo accordo, sono pronto ad aiutare la crescita di questo club che ha un progetto importante", commenta Foschi. Soddisfatto anche il presidente Giampiero Valgimigli: “Siamo contenti di aver raggiunto l’accordo con Gabriele Foschi che, pur non avendone certo bisogno, in questo primo anno ha dimostrato tutte le sue capacità e inteso il significato di “sposare il progetto Tigers”. Ci aspettano nuove sfide e siamo contenti di poterle affrontare con una persona e un professionista come Gabriele Foschi.”